"Смехотворно е, че Синер играел невиждан досега тенис. Дори 36-годишният Джокович го е правил по-добре"

Споровете за това къде се намира Яник Синер спрямо Новак Джокович продължават. Италианецът безспорно е най-добрият тенисист в света към днешна дата, но някои анализатори и фенове смятат, че хвалбите по негов адрес са преувеличени. Една от популярните тенис страници в Туитър - Danny, която не крие симпатиите си към Джокович, излезе с интересно сравнение между най-успешния сезон на Синер от 2024-а и този на Новак година по-рано, когато сърбинът бе на 36 години.

"През 2023 г. Новак Джокович печели 3 турнира от Големия шлем + Финалите на ATP + 2 Мастърса (играе на 4 Мастърса). През 2024 г. Яник Синер печели 2 турнира от Големия шлем + Финалите на АТП + 3 Мастърса (играе на 7 Мастърса)", пише в публикацията на Twitter страницата. Като се допълва: "Идеята, че Синер играе невиждан досега тенис, е смехотворна. Дори 36-годишният Джокович го е правил по-добре."

Действително сезонът на Джокович през 2023-а изглежда по-впечатляващ откъм успехи спрямо този на Синер през 2024-а, когато Ноле се бе фокусирал върху спечелването на олимпийското злато в Париж. Самият Рафаел Надал заяви преди време, че не може да се съгласи с твърдение, че Синер и Алкарас играят на по-високо ниво от Голямата тройка в тениса, докато играч като Джокович продължава да се конкурира с тях и да ги побеждава на големи турнири.

