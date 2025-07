Супа, кисело мляко и всякакъв алкохол: Изискванията на звездите на Midalidare Rock in the Wine Valley 2025

Броени дни остават до петото издание на Midalidare Rock In The Wine Valley. Фестивалът в долината на виното ще посрещне 14 световни банди - MANOWAR, W.A.S.P., Alice Cooper, DORO, Michael Schenker, Orden Ogan, H.E.A.T., Floor Jansen, Brainstorm, Twilight Force, Elvenking, Kissin’ Dynamite, Tungsten и Triumpher. Екипът на Midalidare вече се подготвя да посрещне феновете на фестивала, но също така се подготвя да откликне и на изискванията на групите.

Какви са изискванията на звездите на фестивала

Задължително за обяд и вечеря от екипа на MANOWAR искат да има топла супа, местна бира и вино, споделят организаторите на Midalidare Rock in the Wine Valley. Член от екипа има алергия към лук, а друг от същия екип е с алергия към пресни домати. Заради тези двама души всичкия ястия, които бандата ще яде на фестивала, трябва да са без тези съставки.

От W.A.S.P. задължително искат да има банани за закуска, а през деня множество и различни сандвичи. Бандата ще наблегне на уискито. От екипа на Alice Cooper искат да има плата с меса и сирена, на вечеря задължително трябва да има риба, пиле и телешко, като всички храни трябва да са без гъби, заради алергия на човек в екипа. Очакват също така да има кисело мляко, индивидуални контейнери с боровинки, горски плодове и малини. Ще пийват основно ром.

В екипа на DORO също има човек с алергия, но към млечни продукти. Заради това всички храни трябва да са ясно обозначени и да се знае в кои няма млечни продукти. Също така немската банда иска да има много и разнообразен хляб. Човек с алергия има и в екипа на ORDEN OGAN. Заради него в храната не трябва да има чушки, както и немската пауър метъл машина не искат да има риба и гъби. Държат никъде около тях да не се пуши, дори на откритите пространства.

Екипът на Michael Schenker предпочита храни с риба тон, плата със сирена и да има бърбън. Без изисквания към храната е Floor Jansen, единственото изискване на вокалистката на Nightwish е да има хубаво вино. Шведите от H.E.A.T. искат да има достатъчно пенливо вино, а за закуска ще похапват яйца с бекон.

Midalidare Rock In The Wine Valley е от 11 до 13 юли 2025 г. Билетите са в продажба в мрежaта на Eventim в цялата страна, както и в OMV, Билетен център на НДК, Технополис и Български пощи. Деца до 12 години влизат без билет. Пълна информация за Midalidare Rock In The Wine Valley на официалния сайт на фестивала.

