Първата ни ракета няма късмет: Дъждът отново отложи мача на Гришо в Шанхай

Първата ракета на България Григор Димитров получи много неприятна новина, след като стана ясно, че двубоят му от втория кръг на Мастърс-а в Шанхай срещу Зизу Бергс отново е отложен. Причината е, че в китайския град не спира да вали.

Както е известно, Гришо и Бергс се изправиха един срещу друг още вчера. Те играха на един от външните кортове, който не е снабден с покрив. В средата на втория сет обаче заваля дъжд и се наложи срещата да бъде отложена за днес.

Play on the outside courts has been cancelled for the day due to rain.