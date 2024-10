Гришо с възхищение към своя идол: Винаги съм се стремял да му подражавам (ВИДЕО)

Първата ни ракета Григор Димитров отново бе главна фигура в социалните мрежи на ATP Tour. По време на Мастърс-а в Шанхай, където българинът започна участието си днес, той даде блиц интервю, в което сподели интересни факти за себе си и колегите у на корта, както и коментира кой е най-добрият тенисист на всички времена според него.

Nothing but honesty from @GrigorDimitrov 💯 @ohnosharky pic.twitter.com/rGUUplwu80