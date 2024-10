Дъжд прекъсна мача на Григор Димитров в Шанхай, ще се доиграва в неделя (ВИДЕО)

Първата ракета на България Григор Димитров ще доиграе в неделя двубоя си от втория кръг на Мастърс-а в Шанхай срещу Зизу Берс. Срещата бе прекъсната няколко пъти в събота, а малко след 12:00 часа при резултат 6:3, 2:4 в полза на хасковлията двамата тенисисти бяха изведени от корта.

В китайския град продължава да вали, което принуди организаторите на силния турнир от сериите "Мастърс" 1000 да преместят всички мачове за следващия ден (6 октомври, неделя). Играе се само на централния корт, който е с подвижен покрив.

Иначе Гришо стартира добре мача и проби за 3:1, но след това загуби подаването си. В осмия гейм класата на българина отново си каза думата, когато направи брейк срещу белгиеца. Димитров взе и своя сервис, за да затвори сета при 6:3. Във втората част нашият състезател не бе на ниво.

Waiting for the rain to stop like... 🤣 #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/LXirSKn7xK

Той инкасира пробив още в началото и изостана с 0:3. Дъждът взе да създава трудности за провеждането на срещата, която бе прекъсвана няколко пъти. Гришо изпитваше затруднения при подаването си. Дори му се наложи да отразява няколко брейкпойнта. При 2:4 заваля още по-силно, което окончателно прекрати двубоя.

Due to rain, play is now CANCELLED for today at the Shanghai Masters 1000 🌧️



Following matches will be played tomorrow.



Zizou Bergs - Grigor Dimitrov 3-6, *4-2( 30-15)



Taylor Fritz - Terence Atmane 4-3*



Roman Safiullin - Alexander Bublik *2-1 pic.twitter.com/uzMP2OsFoN