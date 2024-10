Шанс за Гришо: Заболяване повали големия фаворит за титлата на Мастърса в Париж (ВИДЕО)

Големият фаворит за титлата на Мастърса в Париж - Яник Синер, се оттегли от надпреварата заради вирусно заболяване. Световният номер 1 в тениса обяви новината чрез видеоизявление в социалните мрежи, като разкри, че не е готов да се състезава и няма да рискува здравето си.

"Дойдох тук много рано, за да се подготвя, но се разболях. В момента имам вирус, който ще мине в следващите два-три дни, но в момента не съм готов да се състезавам", каза Яник Синер във видеоизявление, публикувано в социалните мрежи.

Jannik Sinner on his withdrawal from Paris:



“I came very early to prepare, then felt sick. I have a virus at the moment, which is gonna pass the next 2 or 3 days. Body-wise I’m not ready to compete. I’m very sorry for that.”



