"Случаят Синер" разпали спора за справедливост в тениса

Вчера "случаят Синер" гръмна в тенис света, след като стана ясно, че 23-годишният италианец е дал две положиителни допинг проби през март. Въпреки това той бе онеправдан, след като съдът реши да не спира състезателните му права. Разглеждането на случая предизвика критики от някои играчи и анализатори, включително Джон Макенроу и австралиеца Ник Киргиос.

Някои от колегите на Яник Синер се изказаха критично за констатациите: "Не мога да си представя какво изпитва сега всеки друг играч, който е получил забрана за участие в състезания, след като е бил хванат със замърсени вещества", написа Денис Шаповалов. "Различни правила за различни играчи."

Тара Мур, бившата британска номер 1 на двойки, написа: "Предполагам, че само образите на топ играчите имат значение. Предполагам, че само мнението на независимия трибунал за топ играчите се приема за разумно и правилно. И все пак те ги поставят под въпрос в моя случай. Просто няма смисъл."

Самата Мур едва наскоро се завърна към състезанията, след като даде положителна проба през април 2022 г. Мур беше отстранена за 19 месеца, докато независимият трибунал не постанови, че Мур не носи никаква вина за наличието на забранени вещества в организма ѝ.

Ник Киргиос, финалистът от Уимбълдън 2022, заяви, че положителните тестове на Синер са оправдали санкцията, независимо дали той има вина: "Нелепо - независимо дали е било случайно, или планирано. Тестват те два пъти със забранено вещество...трябва бъдеш отстранен за 2 години. Представянето ти е било повлияно."

Ridiculous - whether it was accidental or planned. You get tested twice with a banned (steroid) substance… you should be gone for 2 years. Your performance was enhanced. Massage cream…. Yeah nice 🙄 https://t.co/13qR0F9nH2