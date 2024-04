Стефанос Циципас разби Каспър Рууд и триумфира в Монте Карло (ВИДЕО)

Титлата ще върне Циципас на седмо място в ранглистата от понеделник, а за да стигне до нея той отстрани последователно Ласло Джере, Томас Мартин Етчевери, Александър Зверев, Карен Хачанов, Яник Синер и Рууд. Срещу норвежеца представителят на южната ни съседка спечели без проблем първия сет, като проби на три пъти подаването на съперника си.

Много по-завързано се разви втората част. До 4:4 и двамата имаха множество възможности за брейк, но такъв не бе реализиран. Все пак Стефанос Циципас, който взе титлата през 2021 и 2022 година, успя да се добере до мачбол при 5:4 гейма на сервис на Рууд и след дълго разиграване от основната линия го завърши с форхенд по правата.

За титлата си в Монте Карло гъркът ще вземе 1000 точки за световната ранглиста и малко над 919 хиляди щатски долара от наградния фонд. Рууд ще се утеши с 650 точки и 501 хиляди долара. Вижте сумата, която спечели Григор Димитров от Мастърса в Монте Карло (подробности четете в линка).

Stef with the 3 😮‍💨@steftsitsipas defeats Ruud 6-1 6-4 to capture his third title in Monaco 👑#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/8OBdKOunIk