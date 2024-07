Световният №1 в тениса се оттегли от участие на Олимпийските игри в Париж

Световният номер 1 в мъжкия тенис Яник Синер се оттегли от участие на Олимпийските игри в Париж. Това разкри самият той с емоционален пост в социалните мрежи днес. Причината за решението на италианския тенисист е възпаление на сливиците, което не му позволява да се подготви за най-големия спортен форум.

В последната седмица Яник Синер усилено тренираше на клей, за да се подготви за участието си на Игрите в Париж, където да се бори за медалите. В последните дни обаче той е започнал да се чувства зле, а впоследствие се е оказало, че има тонзилит (б.р. - възпаление на сливиците, ангина).

Sono amareggiato di informarvi che purtroppo non potrò partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi.



Dopo una buona settimana di allenamento sulla terra ho cominciato a non sentirmi bene. Ho trascorso un paio di giorni a riposo ed in visita il medico ha riscontrato una tonsillite e… pic.twitter.com/Qrx8TJLoMA