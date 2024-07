Пет австралийки дадоха положителни проби за COVID-19 преди старта на Игрите в Париж

Пет австралийски състезателки по водна топка са дали положителни проби за коронавирус дни преди старта на Игрите в Париж. Това разкри Олимпийския комитет на страната. В момента тече усилена битка да бъде овладяно огнището на COVID-19 и то да не се разпростре из цялата делегация на Австралия, която вече е във френската столица.

Още във вторник от Австралийския олимпийски комитет обявиха, че има две състезателки с положителни проби. Днес стана ясно, че има още три, които също са заразени. Олимпийският комитет на страната разкри, че целият отбор за Игрите в Париж е тестван, като за момента вирусът е ограничен само в женския тим по водна топка.

Five Australian women’s water polo players have tested positive for COVID ahead of the Paris Games#Paris2024 Details: https://t.co/GC2Ke2ExnN pic.twitter.com/RanB8MMBj6