"Тигрицата" смълча американската публика и спечели US Open! (ВИДЕО)

Беларуската тенисистка Арина Сабаленка е новата шампионка на Откритото първенство на САЩ, след като победи представителката на домакините Джесика Пегул със 7:5, 7:5 на големия финал при жените. Сабаленка се наложи след близо два часа игра, за да разочарова местните фенове и да вземе реванш за миналогодишната загуба.

Преди година Сабаленка отстъпи на финала от друга американка - Коко Гоф. Сега обаче беларуската състезателка бе много по-стабилна и не се повлия от атмосферата на корта. Така тя спечели първата си титла от US Open и стана шестата поредна различна шампионка на турнира.

Aryna Sabalenka is the friendliest tiger you’ll ever meet 😂 pic.twitter.com/yVZAjXkLXv

Сабаленка изпраща трудна година, в която започна с триумф на Australian Open, но след това получи травма в гърба на Мастърса в Рим, разболя се на Ролан Гарос и пропусна Уимбълдън заради контузия в рамото. Тя обаче се завърна с триумф на US Open, а символ на силата ѝ бе нейната татуировка на тигър на ръката.

Нейната татуировка на тигър се превърна в мания за нейните почитатели, като мнозина си поставяха временни татуировки, за да я подкрепят. За шампионския мач в събота на стадион "Артър Аш", нейният треньор Джейсън Стейси пристигна с татуировката на тигър на главата.

Aryna Sabalenka shares how the tiger tattoo came to be 🐯 pic.twitter.com/A1HK5LXWBd