В Монте Карло се прехласнаха по Григор (ВИДЕО)

Първата ракета на България Григор Димитров вече е в Монте Карло, където стартира подготовка за участието си в поредния турнир от сериите Мастърс през този сезон. Родният тенисист тренира усилено за старта на надпреварата, която е с награден фонд от 6,8 милиона евро. По време на последното издание на турнира Гришо достигна до 1/8-финалите, където обаче бе победен от Холгер Руне в много драматичен трисетов двубой.

Организаторите на Мастърс-а в Монте Карло качиха видео от една от последните тренировки на българския тенисист. Под него пък написаха: „Никой не го прави като Григор“. Турнирът в Монте Карло стартира на 6 април и ще продължи до 13-ти. Гришо ще бъде поставен в основната схема на надпреварата, след като Томи Пол се отказа от участие, а световният номер 1 Яник Синер изтърпява наказание заради употреба на допинг.

