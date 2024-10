Великолепна Вики Томова детронира руска шампионка на силния турнир в Токио! (ВИДЕО)

Най-добрата тенисистка на България Виктория Томова постигна великолепна победа над рускинята Вероника Кудерметова със 7-6(3), 6-3 на старта на силния турнир от сериите WTA 500 в Токио. Българката успя да детронира миналогодишната шампионка в два сета, за да се класира за втория кръг на надпреварата.

Томова се бори близо 2 часа, за да може да стигне до успеха срещу Кудерметова, която е в топ 20 на света. Българката имаше чудесен аванс от 5-2 в първия сет, но допусна изравняване, след което се стигна до тайбрек. Там Томова не остави шансове на рускинята и спечели със 7:3 точки.

Във втория сет Томова поведе с 3-1 и не пусна инициативата до края, затваряйки мача с общо четири пробива. Във втория кръг Томова ще се изправи срещу друга представителка на Русия - Диана Шнайдер, която е поставена под номер 6 в схемата на турнира и е 16-та в световната ранглиста.

Виктория Томова също се намира в топ 50, заемайки 49-о място. Нейното рекордно класиране е 46-о от това лято. Българката редовно се изправя срещу тенисистки от световния елит, като само преди няколко седмици тръгна с пробив срещу 4-ата в света, но след това бе отнесена (ВИДЕО)

A new champ will be crowned this year 👑



Viktoriya Tomova knocks out the defending champion V. Kudermetova, 7-6(3), 6-3!#TorayPPO2024 pic.twitter.com/OFeezgS9nd