Зверев пак остана капо: Американец го би на родна земя за 5-ти пореден път и вдигна титлата в Щутгарт (ВИДЕО)

Един от най-добрите тенисисти в света Александър Зверев претърпя ново разочарование, след като загуби от американеца Тейлър Фриц с 3-6, 6-7(0) в спора за титлата на финала на турнира на трева от сериите ATP 250 в Щутгарт. Световният номер 3, който загуби финала на Australian Open в началото на годината, остава със само един трофей през календарната 2025-а - и продължава да няма спечелена титла на трева в кариерата си.

Световният номер 7 Фриц пречупи Зверев в осмия гейм на първия сет, когато стигна до две точки за пробив, за да пробие. След това американецът нямаше проблем на свой сервис, за да спечели частта. Във втория сет Зверев не допусна да бъде пробит, макар и да му се наложи да спасява брейкбол при 5-5. Фриц пък така и не му позволи да стигне до точка за пробив на свой сервис, а в тайбрека го разгроми със 7:0 точки.

Така Тейлър Фриц записа петата си поредна победа над Зверев и общо осма в 13 мача, и то на немска земя. Зверев има само още два финала на трева - и двата в Хале, като бяха загубени през 2016-а и 2017-а. Саша има общо 24 титли, но нито една от Големия шлем. Фриц пък спечели деветата си титла в кариерата и първа през 2025-а. Той има още три титли на трева - и трите на турнира в Ийстбърн.

Само преди дни Зверев загуби от Новак Джокович на 1/4-финалите на Ролан Гарос. Фриц пък отпадна още в първия кръг от германеца Дониел Алтмайер.

Zverev to Fritz after losing to him for the 5th consecutive time



“Taylor, I’m f****** tired of you. I don’t wanna see you again over the next 2 to 3 years. Please stay away from me. Don’t come to Germany.” 💀💀💀💀



pic.twitter.com/emG1ymaQmJ