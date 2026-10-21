"Разбрахме се за 5 минути": Как Цветан Соколов избра новия проект на българския волейбол

Един от най-големите български волейболисти се завърна в родината, а зад трансфера стои кратък разговор, в който проектът на Дея успява да го спечели. Цветан Соколов отново е в България. След години на най-високо международно ниво един от най-разпознаваемите ни волейболисти избра да продължи кариерата си в Дея Спорт.

Как проектът на Дея спечели легендарния Цветан Соколов

За д-р Александър Маджуров, президент на клуба от Бургас, историята зад трансфера започва още преди официалното му обявяване. "Знаех, че Цветан иска да се завръща в България, по семейни причини", разказва той. Това отваря вратата за разговор. Следва среща, която се оказва далеч по-кратка, отколкото човек би очаквал при трансфер на състезател с подобна кариера.

"Срещахме се, поговорихме, разбрахме се бързо", казва още Маджуров. Според него Соколов е бил привлечен не толкова от конкретните параметри на сделката, колкото от посоката, в която върви клубът. "На него му хареса като проект. Не говорим тук за пари, говорим за перспективи. Хареса му и се разбрахме за пет минути."

Именно тази перспектива е важна част от разговора. Соколов не идва просто да изиграе още един сезон в България. Неговото присъствие е свързано с амбициите на Дея и с желанието на клуба да се конкурира за най-високите позиции. За отбора пък това е възможност да добави към състава си огромен международен опит.

Повече от едно име в състава

Привличането на Соколов е само една част от изграждането на състава. Дея разполага и с други опитни състезатели, сред които Георги и Валентин Братоеви, а клубът продължава да работи и по селекцията си с чуждестранни играчи. Важна роля има и щабът около отбора. Маджуров специално посочва завръщането на Велимир Машкаров, който има отговорности, свързани с кондиционната подготовка, физиотерапията и превенцията на контузиите.

Всичко това поставя Соколов в среда, в която опитът му може да бъде използван не само в мачовете, но и в ежедневната работа на отбора. А самият трансфер вече има своята кратка история. Един разговор за 5 минути, който осигури на Дея една от най-големите емблеми на българския волейбол. А останалото - останалото предстои да бъде написано на игрището.