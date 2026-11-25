Само 11 дни след болезнената загуба във финала за Суперкупата на Италия по волейбол Александър и Симеон Николови получават възможност за реванш срещу Перуджа. Двата най-силно представящи се отбора от началото на сезона в италианската волейболна Суперлига отново застават един срещу друг, като този път победителят ще оглави класирането. Българските национали и техният Лубе Чивитанова могат да изравнят и впечатляващ клубен рекорд.

Александър Николов: Отиваме в Перуджа, за да победим

Голямото дерби е в четвъртък, 26 ноември, от 21:30 часа българско време в зала "ПалаБартон Енерджи". Срещата от десетия кръг е изтеглена заради предстоящото участие на Перуджа на Световното клубно първенство. Домакините водят с 19 точки от седем мача, докато Лубе има 18 точки от шест срещи. Тимът на братя Николови е единственият в първенството, който все още не е загубил точка.

При успех с 3:0 или 3:1 гейма Лубе ще изравни най-доброто си начало на сезон след преместването на клуба в Чивитанова през 2015 година – седем поредни победи с максимален точков актив. "Календарът казва, че трябва да отидем в Перуджа, и ние отиваме там, за да победим", заяви Александър Николов пред италианското издание QS Quotidiano Sportivo.

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Болезненият спомен от Суперкупата и голямата цел на Алекс

На 15 ноември Лубе пропусна отлична възможност да спечели първия си трофей за сезона. Отборът поведе с 2:0 гейма и 19:15 в третия, но допусна сензационен обрат и загуби с 2:3, въпреки 28-те точки на Александър Николов. Според българския посрещач на неговия тим са липсвали само още две-три минути концентрация, за да затвори финала.

Въпреки възможността за клубен рекорд Николов подчерта, че основната цел остава победата. Той постави отборните успехи и пред индивидуалните отличия. "Приоритетът е да спечелим отборен трофей. Проблемът е, че играем малко геймове, печелим бързо и имам малко шансове да направя още асове", пошегува се Алекс.

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