След като Перуджа победи отбора на Алексанър Николов и Симеон Николов Лубе Чивитанова във финала за Суперкупата на Италия с 3:2, дойде време двата тима да се срещнат и в местното първенство. Дербито между първия и втория беше отложено от 11-ия кръг и двата отбора влязоха в директна битка за челото в класирането. Но Алекс и Мони НИколови отново излязоха губещи, като този път Перуджа взе чиста победа с 3:0 (25:20, 25:23, 25: 21).

Лубе остава втори в Серия А1

По-малко от две седмици, след като Лубе Чивитанова на Александър и Симеон Николови загубиха с 2:3 финала за Суперкупата на Италия от Перуджа, отборът, воден от Джампаоло Медей допусна още едно поражение. Този път с 0:3. Братя Николови и компания не се представиха зле въпреки резултата, като не загубиха нито един от геймовете с по-малко от 20 отбелязани точки. Това беше първо поражение за Лубе Чивитанова от началото на сезона, но отборът запазва второто си място във временното класиране.

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Алекс Николов беше най-резултатен

Александър Николов отново беше най-резултатният играч от състава на Лубе, като отбеляза 18 точки (4 аса и 1 блокада). Разпределителят Симеон Николов завърши двубоя с 3 точки. Олех Плотницкий бе най-резултатен за Перуджа, като записа 18 точки. (4 аса). Лубе остава втори в Серия А1, с 18 точки от 7 мача - 6 победи и 1 загуба. Следващата среща за отбора на братя Николови е домакинство на Пиаченца, което ще се проведе на 29 ноември от 18:00 ч.

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