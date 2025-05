Хиляди къщи под вода, десетки загинали след наводнение в Нигерия (ВИДЕА)

Интензивни дъждове предизвикаха огромни наводнения в Нигерия, които причиниха смъртта на 115 души. Валежите започнаха на 28 май 2025 г. през нощта. Река Нигер излезе от бреговете си и потопи град Моква, който е важен търговски център в страната. През него минават маршрути на ТИР-ве и се осъществяват доставките на стоки в останалите региони.

🔴NIGERIA 🇳🇬| #Drama : The commercial city of #Mokwa in #Niger State is literally underwater following heavy rains this week. Landslides & flooding have swept away or destroyed dozens of homes. More than 100 deaths including children, are reported. Emergency services are on site. pic.twitter.com/EWRZYYvEye