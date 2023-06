Копачите на сол в Сахара се борят да запазят вековния си занаят (ВИДЕО)

Копаенето на сол, което се е предавало от поколение на поколение, е било процъфтяващ бизнес, свързан с толкова ценната стока, че се е купувала и продавала в цяла Сахара и отвъд нея, предава БГНЕС.

Днес в този изолиран пустинен район, измъчван от конфликтите между въоръжени банди и контрабандисти, копачите се борят за оцеляване.

Снимка: Getty images

В продължение на векове стотици ями са били изкопавани на ръка, а след това пълнени с вода, за да се отмие солта от скалата.

Застанали в черно-охровите ями, Ибрахим Тагаджи и негов колега се борят с лост, за да съберат наградата - метод на добив, който по същество остава непроменен във времето.

Приключваше един изключително горещ ден, в който температурите на сянка достигаха 45°С, пише АФП.

Боси в плуващия в кристали солен разтвор двамата мъже изкопават солени парчета и ги разбиват на зърна, които след това изгребват с помощта на издълбана тиква.

След това изсипват солта в калъпи, направени от финикови палми, и оформят плочи, които са готови за продажба.

Това е изключително тежък труд, който се възнаграждава с доходи, вариращи в зависимост от купувачите, които минават през града.

"Когато дойде някой с пари, печелиш много", казва Тагаджи. "В противен случай е много работа, а парите са малко."

Но местната икономика предлага малко алтернативи и според местните власти около половината от населението на Билма все още работи в ямите.

"Веднага щом напуснеш училище, идваш да работиш тук", казва Омар Косо, ветеран от бранша.

"Всяко семейство си има собствен басейн за сол. Вземаш жена си, децата си, идваш и работиш".

Светът се промени

Керваните с камили все още спират в Билма, където по-голямата част от жителите живеят в традиционни къщи със стени от сол и глина, добити от близките кариери.

Традиционният авторитет тук е лице, наречено "май", което определя кой да получи площ за копаене и определя продажната цена.

Bilma, a primary town along Kawar, a line of 10 oases in Central Sahara desert, northern Niger. Kawar architecture and societies are centred around a thriving salt trade. The combination of trade governance and resourceful production speak richly of Kawar and its connected towns. pic.twitter.com/AruWNO1F5P