Лоши новини от Нигер: Заплаха от протестиращи да атакуват френска военна база (ВИДЕО)

Стадионът "Сейни Кунче", най-големият в Нигер с капацитет от 30 000 места, беше препълнен на две трети и се чуваха звуци от вувузели. Трибуните бяха осеяни със знамената на Нигер, Алжир и Русия, а в центъра на терена се появиха акробати, боядисани в националните цветове на Нигер.

"Имаме право да изберем партньорите, които искаме, Франция трябва да уважи този избор", заяви Рамату Ибрахим Бубакар, модел, облечен с нигерийски знамена от главата до петите. "В продължение на шестдесет години никога не сме били независими, само от деня на държавния преврат", каза тя.

Бубакар добави, че страната напълно подкрепя Националния съвет за защита на родината (CNSP), който пое властта след свалянето на правителството на президента Мохамед Базум на 26 юли. CNSP се ръководи от генерал Абдурахаман Чиани, който превърна бившата колониална сила Франция в своя нова цел, припомня БГНЕС.

Междувременно стотици протестиращи се събраха пред френска военна база до столицата Ниамей. Те заплашиха, че ще я нападнат, ако французите не си тръгнат до седмица. Франция разполага с 1500 войници, базирани в Нигер, които помагат на сваления президент Мохамед Базум в борбата срещу джихадистките сили, действащи в страната от години.

В петък, 25 август, нигерското външно министерство обяви, че френският посланик Силвен Итте има 48 часа да напусне, като заяви, че е отказал да се срещне с новите управляващи и се позова на действия на френското правителство, които са "в разрез с интересите на Нигер". Оттогава Париж отхвърли искането, като заяви, че "пучистите нямат право да отправят това искане". Отделно, бунтовниците поискаха посланиците на Германия и САЩ също да напуснат страната.

Hundreds of protesters have gathered near a French military base in #Niger's capital, local media reports.



The protesters threaten to storm the base if the French do not leave Niger within a week. pic.twitter.com/T7T4vbwWst