Обилни снеговалежи затвориха пътища в Южна Африка (СНИМКИ, ВИДЕО)

Снегове и наводнения удариха Южна Африка. Телата на осем деца, пътували в училищен автобус, и на шофьора са открити, след като автобусът е бил отнесен от наводнение в провинция Източен Кейп в Република Южна Африка, съобщи премиерът на провинцията Оскар Мабуяне, цитиран от ДПА. Три деца са успели да оцелеят в трагедията. Полицията съобщи, че най-малко седем души са загинали на други места в провинцията вследствие на обилните валежи, както от дъжд, така и от сняг в региона, при необичайно ниски температури дори за настоящия зимен сезон. Разрушени са домовете на стотици хора, а десетки са в неизвестност, съобщи БТА.

Над 50 см сняг покри градове като Баркли Ийст, Роудс и Елиът. Още: Южна Африка се издига от океана, сочи проучване

Затворени са пътища в няколко района поради опасни условия за шофиране, а планинските проходи остават под внимателно наблюдение.

