Огромен брой жертви при потъване на лодка в Нигерия (ВИДЕО)

Има опасения, че над 100 души са загинали, след като лодка, превозваща предимно жени и деца, се преобърна в Нигерия, съобщиха спасителите, които извадиха още тела от река Нигер в четвъртък.

Около 300 пътници са пътували за празнуване на мюсюлманския празник Мавлид в северния централен щат Нигер, когато във вторник е станал инцидентът, съобщи щатската агенция за извънредни ситуации. Към момента са открити 36 трупа и са спасени 150 оцелели, съобщи говорителят Ибрахим Ауду Хюсейни пред АФП.

VIDEO: Boat capsizes in Niger due to overloading



A boat had capsised with approximately 300 people on board, leaving 150 individuals presumed dead.



The tragedy reportedly occurred on Tuesday in the Gbajibo community within the Mokwa Local Government Area.



In a video by… pic.twitter.com/NfFVQ85qIE