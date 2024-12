Судан е отрязал Путин - Русия няма да има военноморска база на Червено море

Руска военноморска база в Судан няма да има. Африканската страна е отказала да приеме база на руснаците в Порт Судан, на брега на Червено море, поради опасения от негативна реакция от страна на САЩ и други западни държави, съобщава Bloomberg, като се позовава на служител на суданското разузнаване.

Москва не се отказва от опитите си да се сдобие с военноморска база в Судан, която става особено важна за нея в светлината на последните събития в Сирия, където тя може да загуби тази си в Тартус поради свалянето на Башар Асад. Засега обаче суданските власти, които Москва подкрепя в гражданската война, не смятат да действат в тази посока, въпреки че се съгласиха да купуват оръжия и петролни продукти от Русия.

Изграждането на руска военноморска база на брега на Червено море в Порт Судан се обсъжда от 2019 г., когато страните подписаха съответното споразумение. Но след това в страната избухна гражданска война и споразумението така и не беше ратифицирано. Първоначално Русия помогна на бунтовническото движение, Силите за бърза подкрепа (СБП), чрез ЧВК „Вагнер“, но след това започна да подкрепя правителствените войски.

През февруари 2024 г. руският посланик Андрей Черновол обяви, че изграждането на базата се отлага за неопределено време.

Дори когато боевете продължават, включително в столицата Хартум, през последните месеци Русия и Иран водят разговори с правителствената армия за изграждане на военни бази в Порт Судан, съобщиха за Bloomberg двама судански разузнавачи и четирима западни представители. Разговорите са особено важни, тъй като Русия рискува да загуби военноморските и въздушните си бази в Сирия и да прекъсне моста си към Африка, а Иран е отслабен от израелските атаки срещу военните му обекти и подкрепяната от него групировка "Хизбула" в Ливан.

Снимка: Getty Images

Според служител на суданското разузнаване, за да постигне споразумение за изграждане на военноморска база, Русия дори предлага на местните власти сложна ракетна система за противовъздушна отбрана С-400.

Судан обаче е отхвърлил предложението, опасявайки се, че то може да предизвика негативна реакция от страна на Съединените щати и други западни сили, твърдят служителят и двама американски представители, пише Bloomberg.

