Туристическа подводница с 45 руснаци на борда потъна край Египет, има жертви

Най-малко шестима чужденци са загинали на 27 март, след като туристическа подводница е потънала край египетския курортен град Хургада на Червено море. Новината съобщи местният губернатор, без да потвърждава националността на жертвите, предаде Reuters. Руското консулство в града съобщи, че на борда на подводницата, носеща името „SINDBAD“, освен членовете на екипажа е имало и 45 руски туристи. В Telegram вече се разпространява списък с имената им и се вижда, че четирима от тях са били настанени в хотел "Титаник".

От консулството на Русия в Хургада съобщиха, че четирима души са загинали, но не уточниха дали те са руснаци.

Four Russians from the submersible that sank today in the Red Sea were staying at the Titanic Hotel…



