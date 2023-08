Уникална операция по въздух и земя: Туристи заседнаха на лифт, ето как ги спасиха (ВИДЕО)

Командоси проведоха дръзка и деликатна операция по евакуирането на шест деца и двама възрастни с помощта на хеликоптери и импровизиран лифт.

Драматичната случка с щастлив край стана във високопланински район в Северозападен Пакистан близо до границата с Китай.

Първо бяха спасени две от децата.

Пакистанската службата за извънредни ситуации каза, цитирана от ДПА, че децата отивали вчера сутринта на училище, когато едно от въжетата на кабинковия лифт се скъсало. Пакистанската армия започна спасителна операция, като първият хеликоптер пристигна в района шест часа след инцидента.

Oh God Mercy 😱😱

6 Students 2 Teachers Stuck In a Hanging Lift with a Single Rope in Batgram Pakistan , Waiting For Rescue Since Hours , Ya Allah Reham #batagram #lift #pakistan #islamabad pic.twitter.com/pid0fqxxom — Travellers of Pakistan 🇵🇰 (@travellersofpk) August 22, 2023

Спасителната акция наподобяваше сцена от екшън филм, в която командос, който беше спуснат с лебедка, достигна до кабинковия лифт и даде на децата вода и лекарства. Първо бяха евакуирани с хеликоптер двама ученици.

След това обаче операцията беше спряна заради лошата видимост и силния вятър. Останалите шестима души бяха евакуирани в по-малка кабинка.

🚨LATEST UPDATE 🚨



5 more helicopters of #Pakistan Army are participating in Sling operation



A commando officer holding a rope with a helicopter is raising the capacity of the chair lift



The remaining four helicopters of Pakistan Army are monitoring the operation from the… pic.twitter.com/CNFVGTTyxg — Ratnesh Mishra 🇮🇳 (@Ratnesh_speaks) August 22, 2023

Операцията привлече вниманието на цялата страна, като много хора се събираха пред телевизори, за да гледат какво става.

Breaking 🚨 Pakistan🇵🇰

The local people safely rescued 7 people from the Batgram chair lift within a few hours while one child was rescued by the Pak Army. Army's helicopter rescue operation was stopped due to bad weather in the evening, local people came out to save



1/2 pic.twitter.com/PZSfieslRx — Islam Is Great! (@Provide001) August 22, 2023

Шестимата ученици са на възраст между 11 и 15 години.

Хората от селата в Северен Пакистан често се придвижват със седалкови лифтове, за да пресекат реки и да скъсят разстоянието в планински райони. Те често са лошо поддържани и не се спазват мерки за безопасност. В резултат всяка година инциденти с лифтове вземат жертви в страната. През 2017 г. 10 души загинаха, когато въже се скъса и те паднаха в дълбока стотици метри пропаст, отбелязва АП.