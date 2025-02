Застреляха първият имам, признал открито, че е гей (ВИДЕО)

Първият имам в света, който открито призна, че е гей, беше застрелян до джамията в Кейптаун, в която проповядва. Убийството на Мухсин Хендрикс беше заснето от охранителна видеокамера - той беше застрелян, докато се опитва да тръгне с колата си, като тя е блокирана от автомобила на убиеца, за да не може да избяга лесно.

Според местната полиция Хендрикс е бил в превозно средство с още двама души, когато друго превозно средство препречило пътя им. Макар на видеото да не личи много добре, нападателите са двама, маскирани. След катоп извършват покушението, извършителите избягали.

🇿🇦 World's "first openly gay imam", Muhsin Hendricks, shot dead next to his mosque in Cape Town, South Africa



According to police, Hendricks was in a vehicle with two other people when another vehicle blocked their path. Two masked assailants got out of the car and opened fire… pic.twitter.com/duTGYjU73F