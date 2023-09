"Баща ми Доналд Тръмп почина, аз ще се явя на изборите": Хакери погребаха бившия американски президент

В поредица от вече изтрити публикации акаунтът твърди, че баща му е починал и насочва расистка обида към президента Джо Байдън. Публикациите бяха на страницата, която има 10 милиона последователи, за по-малко от час, преди да бъдат изтрити. Организацията на Тръмп заяви, че акаунтът е бил хакнат.

Trump Jr.'s 𝕏 account was hacked



The following text appeared there: "I am sad to announce, my father Donald Trump has passed away. I will run for president in 2024."



The post has already been deleted. pic.twitter.com/x0fpNCqOrR