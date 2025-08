Топ DJ-и гостуват на безплатен фестивал на брега на река Дунав

За седма поредна година на живописния бряг на река Дунав, в близост до дирекцията на Природен парк „Персина“ в град Белене, ще се проведе музикалният и културен фестивал Persina Fest. В периода между 5-8 септември 2025 ще гостуват популярни български и международни DJ-и и изпълнители за едно незабравимо преживяване. Входът е свободен за всички, които искат да се потопят в атмосферата на музика, природа и свобода.

Музикална програма

Петък, 5 септември

Фестивалът започва с мощна доза електронни ритми. Зад пулта ще застанат DJ Buckshot, както и дуото Dan Tanev & Matizze. Очаквайте и впечатляващото перкусионно шоу на Daniil Stoichev, което ще зареди сцената с уникална енергия.

Събота, 6 септември

Ще посрещнем едно от най-обичаните имена на румънската електронна сцена – Christian Lepah. След феноменалното си участие през 2024 г., той се завръща с още по-мощна музикална селекция и обещава купон, който няма да се забрави.

Неделя, 7 септември

Сцената ще завладеят Bowax & 5prite, а към тях ще се присъедини талантливата Вера Русо – автор на модерна хаус музика с нарастваща популярност у нас и в чужбина.

Понеделник, 8 септември

Фестивалът ще завърши с усмивка и настроение – специален гост ще бъде Адриан Асенов, известен като най-добрия имитатор на незабравимия Тодор Колев и участник в популярното предаване „България търси талант“.

Забавления за всички

Persina Fest не е само музика – очаквайте:

• Арт базар

• Творчески работилници за малки и големи

• Йога практики на открито

• Къмпинг под звездите – носете палатка и се насладете на магията на природата

За още информация и пълната програма:

persinafest.com; Facebook и Instagram: @PersinaFest

Повече за Persina Fest

Persina Fest e безплатен културен и музикален фестивал, роден от духа на приятелството. Oт 2018 г. се провежда на брега на река Дунав срещу остров Персин, в град Белене. Мисията на организаторите е да вдъхновяват чрез природа, музика и свобода. В първия уикенд на мeсец септември традиционно се събират хиляди хора, които идват не просто заради музиката, а заради чувството за принадлежност и магия, които създават заедно. Както споделят от Persina Fest: Природата е нашият партньор, сцената ни е под откритото небе, а залезите – нашият аплодисмент.