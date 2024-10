България и 186 държави поискаха САЩ да махнат икономическите санкции срещу Куба

Общото събрание на ООН прие за 32-ри път резолюция, призоваваща САЩ да премахнат икономическите санкции срещу Куба, съобщиха от организацията.

Резолюцията беше подкрепена от 187 държави, сред които и България. Две държави бяха против - Израел и САЩ, а Молдова се въздържа.

Макар и необвързващ, резултатът привлече вниманието към относителната изолация на САЩ по отношение на ембаргото, което беше наложено за първи път през 1960 г., след като бившият лидер Фидел Кастро дойде на власт след революцията.

Резолюцията потвърждава, наред с други принципи, суверенното равенство на държавите, ненамесата и ненамесата във вътрешните им работи и свободата на международната търговия и корабоплаване.

„Общото събрание още веднъж призовава държавите, които имат и продължават да прилагат такива закони и мерки, да предприемат необходимите стъпки, за да ги отменят или обезсилят възможно най-скоро в съответствие с техния правен режим“, се казва в резолюцията. ОЩЕ: С писмо до Путин Куба поиска да е "партньор" в БРИКС

