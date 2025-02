"Договорихме се екипите да започнат преговори незабавно": Тръмп е разговарял по телефона с Путин

Американският президент Доналд Тръмп е провел разговор с руския си колега Владимир Путин в сряда сутринта. Това стана ясно от негова публикация в платформата му TruthSocial. Американският държавен глава твърди, че е призовал за незабавно започване на преговори за прекратяване на войната в Украйна.

„Току-що проведох дълъг и изключително продуктивен телефонен разговор с президента на Русия Владимир Путин. Обсъждахме Украйна, Близкия изток, енергетиката, изкуствения интелект, силата на долара и различни други теми. И двамата разсъждавахме върху Великата история на нашите нации и факта, че сме се сражавали толкова успешно заедно във Втората световна война, като си спомнихме, че Русия загуби десетки милиони хора и ние също загубихме толкова много! Всеки от нас говори за силните страни на нашите съответни нации и за голямата полза, която някой ден ще имаме от съвместната си работа.

Но първо, както и двамата се съгласихме, искаме да спрем милионите смъртни случаи във войната между Русия и Украйна. Президентът Путин дори използва моето много силно мото на кампанията „здрав разум“. И двамата вярваме много силно в това. Ние се съгласихме да работим заедно, много тясно, включително да посетим нациите си взаимно. Също така се съгласихме нашите съответни екипи да започнат преговори незабавно и ще започнем, като се обадим на президента Зеленски от Украйна, за да го информираме за разговора, нещо, което ще направя веднага. Помолих държавния секретар Марко Рубио, директора на ЦРУ Джон Ратклиф, съветника по националната сигурност Майкъл Уолц и посланика и специалния пратеник Стив Уиткоф да водят преговорите, които, твърдо вярвам, ще бъдат успешни.

Милиони хора загинаха във война, която нямаше да се случи, ако аз бях президент, но се случи, така че трябва да приключи. Не трябва да се губят повече животи! Искам да благодаря на президента Путин за отделеното време и усилия по отношение на този разговор и за освобождаването вчера на Марк Фогъл, прекрасен човек, когото лично поздравих снощи в Белия дом. Вярвам, че това усилие ще доведе до успешен край, надявам се скоро!“, написа Доналд Тръмп в собствената си социална мрежа.

