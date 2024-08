Докато Харис дърпа пред Тръмп, Мъск и републиканецът заедно я оплюха (ЗАПИС)

В понеделник вечерта технологичният титан Илон Мъск предостави трибуна на кандидата на републиканците за президент на САЩ Доналд Тръмп в своята платформа X - без проверки на фактите за неговите лъжи, теории на конспирацията и екстремизъм.

Тръмп се опитва да забави възхода на кандидата на демократите Камала Харис за изборите през ноември, а Мъск явно реши да му помогне, анализира CNN.

Интервюто на Мъск с републиканеца представляваше поредната необикновена глава в президентската кампания, която не се поддава на логиката със зашеметяващите си обрати през последните седмици, включително опита за убийство срещу Тръмп и прекратяването на кандидатурата за преизбиране на президента Джо Байдън.

Бившият президент е в затруднение - опитва се да се справи със стремителния старт на новия кандидат на демократите. На моменти, по време на обширния им разговор, Мъск сякаш използваше силата на своя профил и платформа, за да напътства Тръмп как да изложи по-добри аргументи срещу Камала Харис.

"Тя е привърженик на радикалната левица", каза Тръмп в един момент за опонента си, докато Харис заличи преднината му в социологическите проучвания само за три седмици като кандидат на демократите.

Снимка: Getty Images

Бившият президент, който се опита да отмени загубените от него избори през 2020 г., неоснователно твърди, че Байдън е бил незаконно отстранен, за да освободи място за Харис. "Тя не е давала интервю, откакто започна цялата тази афера, и казвайте каквото искате - това беше преврат. Това беше преврат на президента на Съединените щати", избухна Тръмп, а преди това говореше как Джо Байдън не става за президент.

Мъск се съгласи с Тръмп, че Харис е част от "радикалната левица", и поласка госта си, като намекна, че той е силен, а опонентите му от Демократическата партия са слаби.

Камала Харис вече реагира на интервюто на Тръмп с Мъск, което се проведе в X. "Двама от най-лошите хора, които познавате, са в ефир в момента", гласеше коментарът ѝ. Харис нарече Мъск "лакей на Тръмп, който разпространява гнусните си идеи сред милиони хора чрез един от най-популярните уебсайтове в света".

В крайна директорът на Tesla и SpaceX обяви, че кани и кандидата на демократите за интервю в X.

Happy to host Kamala on an 𝕏 Spaces too