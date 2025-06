Иран показа ядрена бойна глава по телевизията: Засега книжен тигър (ВИДЕО)

Иран е приготвил ракети и друго военно оборудване за удари срещу американски военни бази в Близкия изток, ако САЩ в крайна сметка се намесят пряко и помогнат на Израел в отприщената нова война срещу Ислямската република. Това сочат разузнавателни данни на САЩ, цитирани от The New York Times. Има вече страхове, че Иран ще минира Ормуския проток, ако САЩ се намесят, а това ще означава страховит удар по цената на петрола, защото през този проток минава огромна част от трафика на суров петрол в световен мащаб. Вчера, 18 юни, най-малко 6 американски военни кораба, включително 4 миночистача, са излезли от пристанище в Бахрейн.

The port of Manama in Bahrain used by Bahraini, UK, US, EU, and CTF forces has been almost fully dispersed due to heightened tensions.



(Src: https://t.co/2Fp7xZtuPC) pic.twitter.com/6HOAqJnQyy — UK Forces Tracker (@UKForcesTracker) June 17, 2025

Американската медия се позова и на ирански източници, според които Иран ще атакува първо американски бази в Ирак, ако войната ескалира.

В момента всички американски бази в Близкия изток са в състояние на готовност - САЩ имат около 40 000 войници в региона. Вчера стана ясно, че 30 самолета-цистерни от ВВС на САЩ са се насочили към региона, готови да влязат в действие - появиха се спекулации, че някои от тях ще зареждат израелски изтребители в нови операции. Появиха се и данни от радиотрафик за излетели два американски бомбардировача B-2 - те носят бомби, способни да поразят обекти дълбоко под земята като иранския ядрен комплекс във Фордо. Но пред The Wall Street Journal американски източници поясниха, че това е било предвидена регулярна тренировка - Още: Американското оръжие, което трябва на Израел, за да сложи край на иранската ядрена програма (ВИДЕО)

Все още се чака официално решение на Тръмп дали САЩ ще влязат директно във войната - досега в Truth Social той пише несъществени неща, като например, че щял да слага два нови пилона за американското знаме в Белия дом и колко невероятен икономически растеж имат САЩ. Ясно е, че днес, 18 юни, той ще обядва с началника на пакистанския генщаб фелдмаршал Мунир. А американски правителствени източници сочат, че следващите 24 до 48 часа ще бъдат от решаващо значение за определянето дали е възможно дипломатическо решение с Иран или Тръмп ще прибегне до военни действия, предава ABC News.

Междувременно, сенаторът-републиканец Линдзи Греъм сравни режима на аятоласите с този на Хитлер и изказа позиция, че сегашният ирански режим трябва да бъде свален. Греъм е сигурен, че ако аятолахът има ядрено оръжие, той ще го използва:

⚡️⚡️Lindsey Graham compared the Iranian regime to Hitler and stated that it is time to overthrow the ayatollahs



🗣️ "Well I think what will happen is the Iranian people will know freedom for the first time since 1979.



pic.twitter.com/zLRM93Lsxj — NEXTA (@nexta_tv) June 17, 2025

Иран: Много закани, малко резултати

Отделно, иранската държавна телевизия, чиято основна централа в Техеран вече беше поразена от израелски въздушен удар, публикува кратко видео - миатюрна ядрена бойна глава и надпис "Може би":

pic.twitter.com/Ozn98uX8fx — Clash Report (@clashreport) June 18, 2025

И на този фон, Корпусът на гвардейците на Ислямската революционна гвардия (IRGC) заяви в изявление снощи: "Тази вечер ракетната атака показа, че сме постигнали пълен контрол над небето на окупираните територии и че жителите им са станали напълно беззащитни срещу атаки с ирански ракети". Появиха се твърдения за стрелба с най-модерните ракети "Фатах" (със среден обсег), чиято първа версия е балистична, сега се говори, че са хиперзвукови. Само че от всичко видяно като видеокадри и снимки от снощата атака, единственото поражение е по паркинг на югоизток от Тел Авив, където щети има по 20-тина автомобила - Още: Иран отново изстреля ракети срещу Израел, всички чакат решението на Тръмп (ВИДЕО)

pic.twitter.com/ksDUfQoqUn — Clash Report (@clashreport) June 17, 2025

Факт е обаче, че и израелската ПВО продължава да дава понякога дефекти - появиха се видеокадри от нов случай на изстреляна ракета-прехващач, която дефектира и пада, като предизвиква взрив. Няма данни за щети и жертви в този случай. А WaPo твърди, че Израел може да прехваща ирански ракети без американска помощ само още 12 дни и скоро израелската ПВО ще трябва да приоритизира какво да се опитва да сваля - засега тя действа с успех около 90 до 95%, но дори една пропусната ракета нанася страшни поражения:

This is the moment an Israeli air defense missile failed & crashed in north Tel Aviv.



pic.twitter.com/JZGIYmaPRV — Clash Report (@clashreport) June 17, 2025

pic.twitter.com/Qr41OD7oSd — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 17, 2025

Израел също осъществи нови тежки бомбардировки в Техеран. Ударени са ракетният комплекс "Ходжир" югоизточно от иранската столица, както и университета "Имам Хюсеин", който е свързан с Революционната гвардия. "Ходжир" се намира до Хаджарабад и е едно от най-големите производствени съоръжения на балистични ракети за Иран:

pic.twitter.com/CqmvnGd3GW — Clash Report (@clashreport) June 18, 2025

pic.twitter.com/dOZOMjkrZf — OSINTdefender (@sentdefender) June 17, 2025

Нови сателитни снимки показаха и ефектът на израелските бомбардировки в иранската ракетна база в Табриз. А израелските ВВС обявиха в официалния канал в Телеграм на ЦАХАЛ, че досега са унищожили 70 ирански ракетни установки - Още: Принцът в изгнание Реза Пахлави призова иранците на бунт срещу аятоласите (ВИДЕО)

pic.twitter.com/OW5STxLv2w — Clash Report (@clashreport) June 17, 2025