Осъдиха Иран, но не и Русия: Разногласия относно декларацията за Украйна на срещата на Г-7 (ВИДЕА)

Срещата на Г-7 в Канада приключи с единно мнение, че Иран не може да се сдобие с ядрено оръжие, но с разногласия относно декларацията за Украйна. САЩ се противопоставиха на съвместно изявление за Украйна, в което да има силни формулировки, осъждащи Русия. Аргументите им са, че искат да запазят способността си да преговарят с Русия. В крайна сметка силните формулировки бяха включени не в общо изявление на лидерите, а само в това на домакина на срещата - канадския премиер Марк Карни.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy asked members of the G7 for additional support in the country’s war with Ukraine to help troops stay strong “until Russia will be ready for the peace negotiations.” https://t.co/RedGbYWknq ⁰⁰ #ukraine #russia #g7 #sanctions #zelenskyy pic.twitter.com/0jsHDDorsz

"Някои от нас, в това число и Канада, биха искали да стигнем по-далеч“, призна канадският премиер, който беше домакин на срещата. Той подчерта, че всички обаче са съгласни, че трябва да се продължи с натиска над Русия в това число и чрез финансови санкции.

Във втория ден от форума на Г-7 в Канада дойде и президентът на Украйна Володимир Зеленски. Срещата обаче беше засенчена от конфликта в Близкия изток, заради който Тръмп си тръгна и по-рано.

🇨🇦🇺🇦 Zelensky arrived at the G7 summit in Canada: he will take part in a special session "Strong and Sovereign Ukraine", — Suspilne



👀 He also has a number of meetings with the leaders of France, EU, Brazil, Canada, UK, Italy, India, Japan and the Secretary General of NATO. pic.twitter.com/6nAzBy4hqa