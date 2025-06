Иран отново изстреля ракети срещу Израел, всички чакат решението на Тръмп (ВИДЕО)

Иран отново атакува Израел с ракети. Информацията бе потвърдена от израелската армия, която е регистрирала изстрелванията. Според различни оценки, те са между 15 и 20 на брой. Съобщава се и за експлозии южно от Тел Авив и Йерусалим. Малко по-късно бе обявено, че няма жертви и ранени. Последва и втора вълна на удари.

Малко по-късно бе съобщено, че Израел отвръща на удара. В социалните мрежи се появиха кадри от работата на противовъздушната отбрана над столицата Техеран в опит да отблъсне въздушната атака.

Meanwhile, air defense is doing its best in Tehran. pic.twitter.com/CYMDmQlXxg — Clash Report (@clashreport) June 17, 2025

Иран с предупреждение

По-рано висш ирански генерал призова жителите на Тел Авив и Хайфа в Израел да „напуснат тези райони, за да спасят живота си“. Иранският бригаден генерал Сейед Абдолрахим Мусави заяви в телевизионно послание във вторник, че досегашният обстрел на Иран с ракети срещу Израел е бил „възпиращ“ и скоро Иран ще премине към „ответни атаки“. Самият аятолах Али Хаменей обяви, че битката започва. Иранска медия пък предупреди, че тази нощ ще е най-мащабната и жестока от началото на конфликта.

Iranian missile impact somewhere in Tel Aviv. pic.twitter.com/ksDUfQoqUn — Clash Report (@clashreport) June 17, 2025

Иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция е атакувал редица израелски въздушни бази, от които са били извършвани атаки срещу Иран, според държавната информационна агенция IRNA. Ударите по израелските военновъздушни бази бяха извършени „в отговор на безсрамните атаки на израелския режим срещу свещената земя на ислямски Иран“, съобщи ИРНА във вторник, позовавайки се на съобщение на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC). „Също така обявяваме, че тези операции ще продължат по устойчив, сложен, многопластов и постепенен начин“, заявиха от Корпуса на гвардейците на ислямската революция, според IRNA.

Тръмп се срещна със Съвета за сигурност: Какво реши той?

Новите нападения идват само минути след като приключи срещата на американския президент Доналд Тръмп със съвета за национална сигурност в Ситуационната зала на Белия дом. За момента няма официална информация относно евентуалните решения от нея.

Израел също провежда среща. Премиерът Бенямин Нетаняху е събрал най-висшите ръководни лица в страната, като според местни медии разискванията продължават нетипично дълго – повече от два часа. От Тел Авив вече обявиха, че очакват решението на Тръмп дали САЩ ще се включат в ударите срещу Иран.

Малко по-късно бе обявено, че Нетаняху и Тръмп са говорили по телефона.

Американските военни в Близкия изток са в повишена бойна готовност

Малко по-рано стана ясно, че Пентагонът е поставил американските сили в повишена готовност в базите в Близкия изток. Сред тях са тези в ОАЕ, Йордания и Саудитска Арабия. Според американски служители, които са прегледали разузнавателни доклади, Иран е подготвил ракети и друго военно оборудване за удари по американски бази в Близкия изток, ако Вашингтон се присъедини към войната на Израел срещу страната.

Съединените щати са изпратили около 35 самолета за зареждане с гориво в Европа, които биха могли да бъдат използвани за подпомагане на изтребители, защитаващи американските бази, или които биха били използвани за удължаване на обсега на бомбардировачите, участващи в евентуален удар по иранските ядрени съоръжения.

Израел чака решението на Тръмп

Дни след началото на атаките на Израел срещу Иран и ядрената му програма, висши израелски служители чакат да разберат дали президентът на САЩ Доналд Тръмп ще им помогне срещу Иран. „Чакаме решението на президента“, каза висш израелски служител пред CNN.

Американските и израелските представители поддържат честа комуникация относно напредъка на израелските военни операции в Иран и възможността за участие на САЩ. Но двама израелски представители заявиха, че израелският премиер Бенямин Нетаняху не призовава изрично Тръмп да одобри американските удари по Фордоу, иранското ядрено съоръжение, което се намира под планина.

Нетаняху, подобно на други израелски официални лица, се надява Тръмп сам да вземе това решение, без да се чувства сякаш е бил принуден да го направи от израелския си колега. „Цялата операция е изградена върху факта, че САЩ ще се присъединят в даден момент“, каза трети израелски служител.

Израелски представители настояват, че Израел има други възможности да унищожи или поне временно да деактивира иранското ядрено съоръжение във Фордоу, но никоя от тях вероятно няма да бъде толкова ефективна, колкото удар от американски стратегически бомбардировачи, използващи 13 688 килограмови бомби за разрушаване на бункери.

Израел удари ракетни комплекси и цели в Техеран

По-рано израелските военновъздушни сили унищожиха ирански ракетни системи посред бял ден в Техеран. В социалните мрежи бяха разпространени кадри от атаката.

Israeli Air Force destroying Iranian missile systems in broad daylight, Tehran. pic.twitter.com/TIMzkIbVU8 — Clash Report (@clashreport) June 17, 2025

През целия ден имаше удари и по различни обекти в Техеран.

Tehran is under constant bombardment by Israeli forces. pic.twitter.com/ohFxc5IMlj — Clash Report (@clashreport) June 17, 2025

В Исфахан, където се намират част от ядрените инсталации на иранския режим, също имаше мощни експлозии.

Explosions and smokes rising in Iran's Isfahan after an Israeli airstrike. pic.twitter.com/oDByRo9cdy — Clash Report (@clashreport) June 17, 2025

Гневна руска реакция

Във вторник руското външно министерство поиска от Израел да спре това, което определи като незаконни атаки срещу ядрените съоръжения на Иран, и обвини западните страни в манипулиране на ситуацията, за да „уредят политически сметки“.

„Продължаващите интензивни атаки от израелска страна срещу мирни ядрени съоръжения в Ислямска република Иран са незаконни от гледна точка на международното право, създават неприемливи заплахи за международната сигурност и тласкат света към ядрена катастрофа, последствията от която ще се усетят навсякъде, включително и в самия Израел“, се казва в изявлението. „Русия призовава израелското ръководство... незабавно да прекрати нападенията срещу ядрени инсталации и обекти, които са под гаранции и са обект на проверки от МААЕ“, се добавя още в изявлението.

В изявлението също така се обвиняват неидентифицирани западни държави, че действат „от опортюнистични съображения“ в подкрепа на действията на Израел. „Очевидно е, че опитите на западния блок да манипулира глобалния режим за неразпространение на ядрени оръжия и да го използва за уреждане на политически сметки с нежелани държави са изключително скъпоструващи за международната общност и абсолютно неприемливи“, се казва в декларацията.

В него се казва, че Русия е отбелязала „непоколебимия ангажимент“ на Иран към задълженията му да спазва договора за неразпространение на ядрени оръжия „и готовността му да възобнови контактите със Съединените щати“, добавяйки, че решение на конфликта може да бъде „осигурено само чрез дипломация и преговори“.

