Дронове и АТВ издирват агресивен воден бивол в Айова (ВИДЕО)

Дронове и АТВ издирват агресивен воден бивол в щата Айова. Новината съобщава Associated Press.

Полицията предупреждава хората, че животното е ранено и агресивно, а в подкрепа на властите са потърсени и хора с опит с водните биволи.

Всичко започнало със сигнал за животно на пътя. Оказало се, че става въпрос за воден бивол, чийто собственик предупредил полицията, че животното е агресивно.

Police in Iowa have warned residents to try to steer clear of an ‘aggressive’ water buffalo that is loose in the community after it was spotted on a home security camera. pic.twitter.com/Oye8c3Kj6c