Тръмп строи помпозна бална зала в Белия дом за 200 млн. долара (СНИМКИ)

В Белия дом скоро ще започне изграждането на нова бална зала на стойност 200 млн. долара, която ще бъде готова преди края на мандата на Доналд Тръмп в началото на 2029 г., обявиха от администрацията на американския президент. Прессекретарят Каролин Ливит заяви, че сградата ще бъде с площ 8300 кв. м и ще побира до 650 места. Това ще бъде последната промяна, въведена в така наречения "Народен дом", откакто републиканският президент се завърна на поста си през януари. Това ще бъде и първата структурна промяна в самото имение на изпълнителната власт след добавянето на балкона "Труман" през 1948 г., пише "The Guardian".

Понастоящем в Белия дом не могат да се провеждат мащабни събития, предвид капацитета на Източната зала на Белия дом от 200 души. В телефонно интервю за NBC News Тръмп изтъкна, че Белият дом не е пригоден за провеждане на мащабни събития, тъй като се налага гостите да бъдат превозвани до палатките, разположени на южната морава. "Когато вали дъжд или сняг, това е бедствие", каза Тръмп, като отбеляза, че в момента палатките са разположени "на едно футболно игрище от Белия дом".

