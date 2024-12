Дъщерята на Тръмп си засади градина (ВИДЕО)

Дъщерята на новоизбрания американски президент Доналд Тръмп - Иванка засади градината си в Маями, става ясно от нейна публикация в платформата Х (бивш Twitter).

Тя отбелязва, че за семейството й засаждането на градина винаги е било скъпа традиция. "От саксиите с билки на перваза на прозореца, до градината в задния двор, която наскоро засадихме заедно тук в Маями,винаги е било повече от просто отглеждане на храна", отбелязва Тръмп.

The holiday season is the perfect time to reflect on the journey of the food that nourishes us. More than ever, it’s important to reconnect with where our meals come from—and teaching our children the value of locally grown, nutrient-rich whole foods is one of the most meaningful… pic.twitter.com/tVIe0eUZNP