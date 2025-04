Педро Алмодовар съсипа Тръмп: "Ще останете в историята като най-голямата грешка на нашето време" (ВИДЕО)

Испанският режисьор ветеран Педро Алмодовар се нахвърли срещу президента на САЩ Доналд Тръмп, докато приемаше награда в Ню Йорк. В понеделник вечерта (28 април) на сцената на Линкълн център той заяви, че се е колебаел дали да пътува до САЩ, за да получи наградата си "Чаплин". "Чудех се дали е уместно да дойда в страна, управлявана от нарцистичен авторитет, който не зачита човешките права", каза той.

Снимка: Getty Images

"Тръмп и неговите приятели, милионери и олигарси, не могат да ни убедят, че реалността, която виждаме със собствените си очи, е противоположна на това, което живеем, колкото и да изкривява думите, твърдейки, че те означават обратното на това, което правят. Имигрантите не са престъпници. Русия е тази, която нахлу в Украйна." - продължи Алмодовар: "Господин Тръмп, говоря на вас и се надявам да чуете това, което ще ви кажа. Вие ще влезете в историята като най-голямата грешка на нашето време. Вашата наивност е сравнима единствено с вашето насилие. Ще влезете в историята като една от най-големите щети за човечеството... Ще влезете в историята като катастрофа."

