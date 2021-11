Газираните напитки предизвикат стареене

Учени от Калифорнийския университет в Сан Франциско посочиха напитката, която води до преждевременно стареене на човешкото тяло. Според тях сладките газирани напитки имат това свойство, пише БГНЕС, позовавайки се на американския източник Eat This, Not That.

Експерти са проучили данни за здравния статус на над 5000 американски граждани. Те установиха, че сладките газирани напитки ускоряват стареенето на тъканите на клетъчно ниво. Хората, които по-често включват този продукт в хранитените си навици, имат по-къси теломери. Това са участъци от ДНК в краищата на хромозомите в белите кръвни клетки, които са свързани с повишен риск от хронично заболяване и по-кратък живот. Учените са доказали, че ако консумирате 0,5 литра сладка газирана напитка дневно, тогава продължителността на живота може да бъде съкратена с 4,6 години. „Редовната консумация на подсладени газирани напитки може да повлияе върху развитието на болестите не само поради напрежението в метаболитния контрол на захарта в организма, но и поради ускореното клетъчно стареене на тъканите", казва една от изследователките Елиса Епел. По-рано диетоложката Елена Соломатина изтъкна, че прекомерната консумация на захар причинява бързо стареене на организма. Получената от този продукт глюкоза се превръща в мазнини, което впоследствие влошава състоянието на кожата.

