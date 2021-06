Голям срив в сайтовете на някои от най-известните медии

Електронните страници на няколко световноизвестни издания и институции не можеха да се отворят днес, като проблемът при някои от тях продължава и в момента.

Не е достъпен сайтът на правителството на Великобритания. Известно време не бяха достъпни сайтовете на вестник „Financial Times”. Сутринта в страницата си в Туитър „The Guardian” съобщи, че сайтът и приложенията му са засегнати от мащабно изключване на интернет и ще бъдат достъпни колкото е възможно по-скоро за потребителите, предава ТАСС.По данни на портала Downdetector, проблеми е имало с електронната версия на вестник The New York Times. Наблюдават се затруднения в работата на Amazon и на системата за онлайн плащания PayPal.Според агенция Associated Press, възможната причина за проблемите вероятно е срив в работата на американския доставчик на облачни услуги Fastly. В момента проучваме потенциалните проблеми в работата на нашите CDN-услуги, пише в съобщение на сайта Fastly. Компанията уточни, че проблемът е установен и в момента се работи за неговото отстраняване.