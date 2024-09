Илон Мъск подкрепи Тръмп за изборите, но призна, че Харис е надминала очакванията

Илон Мъск застана зад кандидатурата на Доналд Тръмп за президент на САЩ след дебата между републиканеца и претендента на демократите Камала Харис.

Милиардерът, собственик на X, SpaceX и Tesla, се оплака, че модераторите не са били справедливи към бившия президент. Но призна - "Камала Харис надмина очакванията на повечето хора тази вечер".

While I don’t think the debate hosts were fair to @realDonaldTrump, @KamalaHarris exceeded most people’s expectations tonight.



That said, when it comes to getting things done, not just saying nice-sounding words, I strongly believe that Trump will do a far better job.



