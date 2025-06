Задържаха мъжа, заподозрян в стрелба по двама законодатели от Минесота

Мъжът, заподозрян в убийството и раняването на представители на местната власт в Минесота е задържан, съобщиха двама служители на реда. С това се слага край на почти двудневно издирване, което постави щата в напрежение. Ванс Болтър е бил арестуван в неделя вечерта. Задържането му е потвърдено пред Асошиейтед прес от служители на реда, които са пожелали анонимност. Мелиса Хортман, бивш председател на Камарата на представителите в Конгреса на щата Минесота, както и съпругът ѝ Марк са били застреляни – при това в дома им в Чаплин, близо до град Минеаполис. Сенатор Джон Хофман, също демократ, и съпругата му Ивет бяха ранени в дома си в Чамплин, на около 15 километра разстояние.

The FBI offers a reward of up to $50,000 for info leading to the arrest and conviction of Vance L. Boelter, suspected of shooting two Minnesota lawmakers and their spouses at their residences on June 14, 2025: https://t.co/XjawGOt5lq pic.twitter.com/tZ9RE97OHk