Кой е виновен за войната в Украйна: Тръмп с ново обяснение (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп отново изненада всички със свое изявление. Той намери странно оправдание за войната на Русия срещу Украйна, като същевременно обвини и бивш президент от демократите за конфликта.

"Барак Обама и един човек на име Трюдо не искаха присъствието на Русия в Г-8 и бих казал, че това беше грешка, защото мисля, че нямаше да има война в момента, ако там беше Русия. Нямаше да има и война в момента, ако Тръмп беше президент преди четири години. От това не излезе нищо, но преди това беше Г-8, а сега, мисля, че преди девет, осем години, се промени. Изхвърлиха Русия, което беше много голяма грешка, въпреки че не бях в политиката, но бях много гласовит по въпроса". Това обяви Доналд Тръмп преди срещата на върха на Г-7 в Канада.

Trump believes that Russia’s exclusion from the G8 was a mistake and claims that without it, the war wouldn’t have happened.



The U.S. President blamed Barack Obama and Canadian Prime Minister Justin Trudeau for this.



So... the Russians got offended and attacked Ukraine - a… pic.twitter.com/QdycFBECp8