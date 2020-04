Изпълнителният директор на агенция Dow Jones слиза от поста си

Уилям Луис, изпълнителен директор на финансовата новинарска агенция Dow Jones, се оттегля. Това съобщи The Wall Street Journal, който е част от Dow Jones, предаде БГНЕС.

51-годишният Луис ръководи агенцията от шест години. Той беше и издател на The Wall Street Journal. Луис до голяма степен допринесе за успешния преход на публикациите към дигиталната среда, отбелязва изданието. Под неговото управление броят на абонатите на The Wall Street Journal се утрои и достигна почти два милиона души. Преди това Луис беше изпълнителен директор на медийния холдинг News Corp, който обединява Dow Jones, The Wall Street Journal и няколко други издания.Според Financial Times Луис е работил и в редица британски медии, сред които Financial Times, The Sunday Times и The Daily Telegraph. Междувременно индексът Dow Jones отчете почти 3,5% растеж и вече е на кота над 23 400 пункта. Още: " САЩ продължават с негативните рекорди на тема "коронавирус