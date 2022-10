Изтребител F-35 се разби в Юта, пилотът катапултира (ВИДЕО)

Пилотът е катапултирал и аварийните екипи са се отзовали бързо на място, според съобщение в Twitter от 388-ото бойно крило, което експлоатира F-35 на ВВС на САЩ. Пилотът е изпълнявал тренировъчна мисия по определен маршрут.

An F-35 from the 388th crashed at the north end of the runway @HAFB . Pilot ejected. Emergency crews are responding.