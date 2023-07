"Жулиета се казва": Застрашено сомалийско диво магаре се роди в Чили (СНИМКА)

Магаренцето, наречено Жулиета, се е родило в частен зоопарк на 19 юни, съобщи Игнасио Идалсоага, ветеринарен лекар и основател на зоопарка.

С бели, раирани крака, подобни на тези на зебрата, сомалийското диво магаре е критично застрашено в родната си Източна Африка, предаде АФП.

В дивата природа са останали по-малко от 200 екземпляра, а в плен - също толкова. Според Международния съюз за защита на природата (IUCN) седем от тях се намират в Южна Америка, всички в зоопарка Буин в Сантяго.

A rare Somali wild donkey was born in a zoo in #Chile, which raised hope for an endangered species, as there are only less than 200 adult donkeys left in the world.

