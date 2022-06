Канадският външен министър се възмути, че техен дипломат е присъствал на честването на Деня на Русия

На събитието, организирано от Руската федерация в канадската столица, е присъствал заместник-началникът на протокола на отдела по международни въпроси на канадското външно министерство Ясемин Гайнбекер. Освен нея сред гостите е имало представители единствено на Пакистан, Египет и други африкански страни.

„Това е неприемливо. Никой представител на Канада не трябваше да присъства на събитието, което се проведе в руското посолство, и нито един канадски представител няма да присъства повече на подобни събития“, написа Джоли в Twitter.

Първият дипломат на Канада подчерта, че страната продължава да подкрепя Украйна в борбата й срещу руската инвазия.

This is unacceptable. No Canadian representative should have attended the event hosted at the Russian embassy&no Canadian representative will attend this kind of event again.

🇨🇦 continues to stand with 🇺🇦 as it fights against Russia’s egregious invasion. https://t.co/azkvbhupiv pic.twitter.com/iZ2zRn1gJj