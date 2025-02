Кокаинови коси: Хванаха наркотици в Колумбия, скрити в перука (ВИДЕО)

Мъж беше арестуван на колумбийско летище "Рафаел Нунез" за опит да лети до Амстердам с кокаин на стойност 10 000 долара, скрит в перука, съобщава Al Jazeera, позовавайки се на информация на местната полиция. Кадри, разпространени от полицията, показват как перуката се отрязва от главата на мъжа, за да се разкрият 19 капсули от веществото, което тежи 220 грама, допълва Sky News.

Мъжът е арестуван по подозрение в трафик, производство и пренасяне на наркотични вещества, съобщи колумбийската национална полиция. Органите на реда съобщиха, че арестът е свързан с рестъпните финанси и е "предотвратил продажбата на повече от 400 дози кокаин, оценени на повече от 10 000 евро (8 296 британски лири) на международните пазари".

