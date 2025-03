Костюмът на Зеленски: Журналистът, който се заяде, сега страда от заплахи (ВИДЕО)

"Получавам хиляди, десетки хиляди коментари от социалните мрежи, смъртни заплахи, телефонни обаждания – не знам как са ми намерили телефонния номер. Мисля, че светът възприе коментара ми като заядлив – това не беше намерението ми. Намерението ми беше да видя дали той разбира нивото на уважение, което хората имат като отидат в Овалния кабинет". Това заяви пред BBC Брайън Глен, журналистът, който предизвика бурни реакции след като попита украинския президент Володимир Зеленски дали има костюм. Именно на база тези думи обкръжението на Доналд Тръмп наля допълнително масло в огъня на скандала, който стана между него и Зеленски на 28 февруари: Рискувате Трета световна война: Ванс и Тръмп нападнаха Зеленски, той не им остана длъжен (ВИДЕО).

