Интересна позиция от страна на Кремъл във връзка с новината, че Доналд Тръмп планира нов противоракетен щит на САЩ, наречен "Златен купол" - говорителят Дмитрий Песков заяви, че това е "въпрос, който засяга американския суверенитет". "Ако САЩ вярват, че съществува заплаха от балистични ракети, тогава, разбира се, те ще разработят противоракетен щит", заяви той пред журналисти, цитиран от AFP. Режимът на диктатора Владимир Путин вижда в тези планове възобновяване в обозримо бъдеще на контактите между Москва и Вашингтон за контрол на ядрените оръжия.

Така нареченият "Златен купол", вдъхновен от израелския отбранителен щит "Железен купол", е амбициозен проект, насочен към блокиране на заплахите от Китай и Русия, които Съединените щати разглеждат като най-големите си геополитически опоненти. Системата ще защитава страната от балистични, крилати и хиперзвукови ракети, включително заплахи от Космоса: Разузнаването на САЩ: Русия не е най-голямата военна заплаха, от Космоса ни дебне друга.

Запитан дали Русия вижда в проекта заплаха за ядрения паритет на Москва и Вашингтон, Песков заяви, че в Кремъл още нямат подробности за американския проект, затова оставали много нюанси. "В обозримо бъдеще самият ход на събитията изисква възобновяване на контактите по въпросите на стратегическата стабилност", каза той.

Снимка: Getty Images

И Русия, и Съединените щати, които са най-големите ядрени сили, изразиха съжаление за разпадането на договорите за контрол на въоръженията, които имаха за цел да забавят надпреварата във въоръжаването и да намалят риска от ядрена война. САЩ обвиняват Русия за разпадането на споразумения като Договора за борба с балистичните ракети от 1972 г. и Договора за ядрените сили със среден обсег от 1987 г. През 2019 г. Съединените щати официално се оттеглиха от последния, като се позоваха на руски нарушения, които Москва отричаше.

"Сега, когато правната рамка в тази област е унищожена и срокът на валидност е изтекъл или умишлено, да кажем, редица документи са престанали да бъдат валидни, тази база трябва да бъде възстановена както в интерес на нашите две страни, така и в интерес на сигурността на цялата планета", заяви Песков, цитиран от Reuters.

🤭China’s Foreign Ministry has urged the U.S. to abandon its “Golden Dome” missile defense project, — Global Timesreports.



Beijing believes the initiative involves a significant expansion of U.S. military capabilities in space, carries a “clearly offensive potential,” and… https://t.co/Zgwvy4ro8W pic.twitter.com/OWPvTcXdvM